Bahnt sich das nächste "Princess Charming"-Liebesdreieck an?

Bei Princess Charming wird heftig geflirtet – doch das nicht nur mit der Princess Lea Hoppenworth. In der vergangenen Folge hat es auch zwischen einigen Singles in der Villa gefunkt – so auch bei Marlen und Inci. Die heiße Knutscherei zwischen den beiden Frauen scheint nun ein ziemliches Gefühlschaos hinterlassen zu haben. "Ich weiß nicht, ob das nicht zu intensiv ist zwischen uns. [...] Ich fühle von meiner Seite eine extreme Anziehung und es fällt mir sehr, sehr schwer, dem nicht nachzugeben", scheint sich Inci sicher über ihre aufblühenden Gefühle zu Marlen zu sein. Die 31-Jährige fühlt sich wiederum, als stehe sie zwischen den Stühlen: "Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen und fühle mich innerlich einfach ein bisschen hin- und hergerissen. [...] Die Situation mit Inci, Lea und mir beschäftigt mich natürlich."

Denn während Inci den Eindruck erweckt, als hätte sie seit dem Kuss mit Marlen kein romantisches Interesse mehr an der Princess, sieht das bei Marlen anders aus. Bei einem Einzeldate mit Lea scheint es ordentlich in Marlen zu rattern. Als die Blondine das unangenehme Thema dann anspricht, versichert ihr der Rotschopf: "Ich möchte, dass du weißt, dass das Interesse an dir weiterhin da ist." Nach dem eindrücklichen Gespräch merkt die 31-Jährige, dass sie eine Entscheidung fällen muss und verkündet Inci kurzerhand, lieber erst mal auf Abstand gehen zu wollen, damit sie die Princess besser kennenlernen kann.

Dass sich Marlen für Lea und nicht für ihre Mitstreiterin Inci entschied, wird die Princess wohl besonders freuen. Denn auch zwei andere Singles steckten in einer ähnlichen Situation, entschieden sich jedoch, miteinander einen Schritt weiterzugehen und hatten sogar in der Villa Sex – die Rede ist von Seleya und Lucia. Das war für Lea zu viel, weshalb die beiden Frauen die Show verlassen mussten. Doch das wird den Ladys nichts ausgemacht haben, denn nur kurze Zeit später wurde aus den Kandidatinnen sogar ein Paar.

RTL / Markus Hertrich Inci, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

