Knutscht Jakub Merlan-Jarecki hier etwa am Ballermann fremd?

Seit einem Monat kriselt es erneut zwischen Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (28). Doch sind die Reality-TV-Bekanntheiten nun endgültig getrennt? Neu aufgetauchte Fotos lassen dies jedenfalls vermuten. Von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin wird Jakub jetzt beim Fremdflirten auf dem Ballermann im Bierkönig gesichtet. Auf zahlreichen Schnappschüssen schmust der Fußballer mit einigen Ladys, was das Zeug hält. Auf einem Bild kommt er einer unbekannten Blondine sogar auffällig nah – kam es hier zum Kuss? Laut Aussagen der Leserin soll der Sportler mindestens drei verschiedenen Frauen ziemlich nah gekommen sein.

Im Juli dieses Jahres sprach Kate im Promiflash-Interview offen über die erneute Beziehungskrise. Auslöser sei dieses Mal jedoch sie selbst gewesen. "Er war ein bisschen sauer auf mich und ein bisschen enttäuscht. Ja, ich war einfach in so einer Phase, in der ich nicht nachgedacht habe. Das war nicht gut von mir, aber wir haben uns ausgesprochen und er hat mir verziehen. Es ist wieder alles gut und ich trage auch meinen Ring", gibt die einstige Das Sommerhaus der Stars Kandidatin reumütig zu.

Hinter Kate und Jakub liegen holprige Jahre. 2021 trat das Reality-TV-Paar vor den Traualtar – nur ein Jahr später scheiterte die Ehe allerdings. Nach einer kurzen Beziehungspause feierten die On-off-Eheleute dann im vergangenen Jahr überraschend ihr Liebescomeback. "Die Trennung hat uns auf jeden Fall wieder zusammengeschweißt, weil wir uns natürlich vermisst haben", schwärmte Kate damals im Interview mit Promiflash von dem Neuanfang.

Promiflash Jakub Merlan-Jarecki mit einer unbekannten Frau im August 2024

RTL Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan

