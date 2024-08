Haben sich Iris Klein und ihr Stefan etwa heimlich verlobt?

Nach ihrer öffentlichkeitswirksamen Trennung von Ex-Ehemann Peter Klein (57) und der gescheiterten Beziehung zu ihrem Mr. T schwebt Iris Klein (57) derzeit wieder auf Wolke sieben. Seit einiger Zeit ist die Mama von Daniela Katzenberger (37) wieder in festen Händen und teilt ihr Liebesglück mit ihrem Stefan mit ihrer Community. Nun scheint es, als hätten die beiden Turteltauben still und heimlich den nächsten Schritt gewagt: In einer Pressemitteilung von VOX bezüglich der Serie "Daniela Katzenberger" wird Stefan als Iris' Verlobter betitelt! In dem Pressestatement heißt es: "Mama Iris stellt ihren Verlobten Stefan auf ihrer Geburtstagsfeier vor."

Ihre Tochter Daniela soll das erste Kennenlernen mit dem Liebsten ihrer Mutter außerdem wie folgt kommentiert haben: "Bei uns ist es nicht so leicht. Du heiratest ja die ganze Familie mit, samt der Öffentlichkeit, samt Paparazzi und Kamerateam." Ob der Beziehungsstatus der beiden nur aus Versehen ausgeplaudert wurde, ist nicht klar. Auf der Website des Senders wird Stefan allerdings ebenfalls als Verlobter der TV-Bekanntheit betitelt.

Besonders zu stören scheint das ihren Stefan aber nicht – im Juni feierten die beiden ihren ersten Pärchenauftritt auf einem Event in Stuttgart und kamen dort aus dem Schwärmen übereinander gar nicht mehr heraus. "Die Herzlichkeit, das Offene, was die ganze Familie darstellt. Ich fühle mich sehr vertrauensvoll aufgenommen und erlebe eine Herzlichkeit, die ich als ungewöhnlich empfinde", freute sich Stefan offen im Interview mit RTL, während Iris ergänzte: "Und wir haben den gleichen Humor."

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

