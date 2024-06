Iris Klein feiert ersten Paarauftritt mit ihrem Stefan!

Schon seit einigen Monaten gehen Iris Klein (57) und Stefan Braun gemeinsam durchs Leben. Nun feiern die beiden Turteltauben auch ihren ersten Auftritt als Paar auf einem Event in Stuttgart – dabei kommen sie gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Die Herzlichkeit, das Offene, was die ganze Familie darstellt. Ich fühle mich sehr vertrauensvoll aufgenommen und erlebe eine Herzlichkeit, die ich als außergewöhnlich empfinde", schwärmt Stefan im RTL-Interview von seiner Beziehung mit Iris. "Und wir haben den gleichen Humor!", ergänzt die TV-Bekanntheit freudestrahlend.

Obwohl Iris und Stefan noch nicht allzu lange ein Paar sind, haben sie schon gemeinsame Zukunftspläne – sogar von Hochzeit sprach der 47-Jährige bereits. Vorher geht es für die beiden aber ans gemeinsame Wohnen! "Also, er hat schon einen Kleiderschrank bei mir, ich hab schon einen geopfert", verrät die Mama von Daniela Katzenberger (37) ebenfalls im Interview. Auch kann sich ihr Liebster vorstellen, für Iris umzuziehen – und zwar nach Worms. "Die Gegend ist traumhaft schön, die Familie ist toll, also ich hab keine Sorge, den Weg dahin zu wählen", schwärmt Stefan.

Ihren Stefan nennt die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin liebevoll "Teddybär". Dass dieser in ihr Leben tritt, sagte ihr bereits eine Wahrsagerin voraus. In einem Interview mit Bild erinnert Iris an den Moment, als sie ihren Stoffteddy, den sie seit ihrem dritten Lebensjahr hatte, bei einem Umzug verlor. "Ich jammerte am Telefon. Meine Wahrsagerin meinte, ich solle nicht traurig sein, ich werde bald einen neuen Teddybären bekommen. Einen, der sich um mich kümmert", berichtete Iris. Und die Wahrsagerin sollte recht behalten: Seit Februar scheint Stefan der neue Teddy in ihrem Leben zu sein.

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

