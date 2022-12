Drogenkonsum: Ex-Playboy-Roommate packt über Katie Price aus

Katie Price (44) wird sich weiteren Vorwürfen stellen müssen. Nach ihrer Trennung ging ihr Ex-Freund Carl Woods in den vergangenen Tagen mit wilden Anschuldigungen an die Öffentlichkeit: Er hatte behauptet, dass der Realitystar während der Beziehung regelmäßig Kokain konsumiert habe. Bisher hat sich das einstige Boxenluder dazu nicht geäußert. Was die Britin wohl zu den neuesten Behauptungen sagt? Denn Katie wurde jetzt exzessiver Drogenkonsum vorgeworfen.

Der ehemalige Playboy-Star Stacey Burke erinnerte sich an 2002 zurück, als sie mit der 44-Jährigen in der Villa zusammengelebt hatte. In einem YouTube-Video packte sie über Katies Vergangenheit aus: "Sie hat so viele Drogen genommen, dass sie im Badezimmer ohnmächtig wurde und die Sanitäter kamen." Stacey habe daraufhin den Sicherheitsdienst gerufen: "[...] Es dauerte lange, sie wiederzubeleben. Es ging ihr gut. Sie muss zu viele Drogen genommen haben."

Katies einstiger Verlobter, scheint sich an der fünffachen Mutter rächen zu wollen. Er drohte damit, weitere Aufnahmen von Katie zu veröffentlichen. "Er besitzt Hunderte von Aufnahmen und Videos von ihr, die er ohne ihr Wissen gemacht hat und droht damit, alle online zu stellen", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / carljwoods Carl Woods, Ex-Verlobter von Katie Price

