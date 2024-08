Laura Maria Rypa gibt Entwarnung: Ihrem Baby geht es gut

Eigentlich schwebt Laura Maria Rypa (28) derzeit im siebten Himmel: Sie und ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Zuletzt machte sich die Influencerin jedoch große Sorgen, da eine Frühgeburt drohte. Nun gibt sie in ihrer Instagram-Story aber Entwarnung: "Wie ihr hören könnt, bin ich wirklich sehr erleichtert. Wir waren jetzt gerade beim Frauenarzt und es sieht alles gut aus." Eine Frühgeburt könne zwar immer noch nicht ausgeschlossen werden, da sie sich aber viel ausgeruht habe, sei ihr Gebärmutterhals sogar wieder länger geworden.

Zudem gibt sie noch einige vage Details zu ihrem Wonneproppen preis. "Der Kleine wiegt entsprechend seiner Woche. Ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht, denn dann ist der Kleine vielleicht sogar erst in der 40. Woche da. Ich bin so erleichtert", schwärmt Laura und zeigt stolz ihren großen Babybauch. "Er wächst und gedeiht", freut sich die Content Creatorin sichtlich.

Zuletzt machte Laura mit beunruhigenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Nach einer kurzen Funkstille erklärte sie auf der Plattform: "Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, um mich zu melden. Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano (1)." Damit spielte sie auf ihren erstgeborenen Sohn an, der ebenfalls einige Wochen vor dem errechneten Termin auf die Welt gekommen war. Einige Tage später durfte sie die Klinik aber wieder verlassen.

Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa, Influencerin

