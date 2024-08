Lauryn teilt süßes Video von Sohn über "Daddy" Kyle Walker

Social-Media-Star Lauryn Goodman ist Mutter zweier Kinder – beide Sprösslinge stammen aus einer Affäre mit Fußballstar Kyle Walker (34). Die Beziehung zwischen den Eltern ist angespannt, trotzdem teilt die Influencerin nun einen niedlichen Clip auf Instagram, auf dem ihr Sohn Kairo über seinen Papa spricht. "Mein Papa, unser Papa", hört man den Kleinen vor sich hin plappern. Auf Lauryns Nachfrage, was er damit meine, entgegnet er: "Bringt er uns nach England? Kiki und mich nach dem Frühstück."

Das zusammenhanglose Geplauder des Kleinkindes wird wohl das Herz vieler Fans erwärmen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Kairo und seine Schwester Kinara momentan vermutlich nicht besonders viel von ihrem Vater haben. Wie eine Quelle gegenüber Mirror angibt, halte sich der Sportler in der Erziehung der Kids aktuell zurück. "Leider musste er aufgrund von Lauryns Verhalten die Entscheidung treffen, sich emotional aus dem Leben der Kinder rauszuhalten", verriet der Insider und fügte hinzu: "Sie hat immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gesucht, mit inszenierten Fotoshootings, Reisen zur Europameisterschaft und ständigem Social-Media-Getue rund um ihre Begegnungen mit Kyle."

Kyle ist eigentlich seit 2021 mit Annie Kilner verheiratet – auch mit ihr hat er inzwischen vier gemeinsame Kinder. Nachdem bereits bekannt war, dass er in einem Seitensprung mit der Reality-TV-Bekannheit einen Sohn gezeugt hatte, ließ Lauryn Ende vergangenen Jahres die zweite Bombe platzen: In einer SMS teilte sie der Ehefrau ihrer Affäre mit, inzwischen auch eine kleine Tochter mit dem 34-Jährigen zu haben. Das Verhältnis zwischen Lauryn und dem Manchester-City-Spieler geriet seitdem mehrmals in die Schlagzeilen – ihre Streitigkeiten trugen die beiden vor Gericht aus.

Getty Images Kyle Walker, Fußballstar

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

