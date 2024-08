Nach Dreh: Bachelor-Siegerin Katja hat fünf Kilo abgenommen

Die Bachelor-Reise hat im Leben von Katja Geretschuchin (29) einiges verändert. In der Datingshow hat sie nicht nur ihre große Liebe in Dennis Gries gefunden, sondern auch mehrere Kilos abgenommen. In ihrer Instagram-Story erklärt sie ihren Followern den Grund für ihre Gewichtsabnahme: "Zum einen habe ich beim Bachelor zugenommen, weil ich dort nicht meinen Alltag mit 10.000 Schritten am Tag und dem ganzen Training, das ich sonst zu Hause gemacht habe, beibehalten konnte." Ein weiterer Grund sei ihr "veränderter Lifestyle", der vor ihrer Teilnahme komplett anders aussah. "Vor der Reise war ich jedes Wochenende mit Freunden aus, habe lecker gegessen und getrunken", verrät die Reality-TV-Teilnehmerin.

Hinzukommt die komplette Umstellung ihrer Ernährung, wie sie weiter im Netz erzählt. "Ich nasche nicht mehr so viel, esse nicht mehr so viel Süßes, esse hauptsächlich basisch und clean, und achte auf Proteine, Fette und Kohlenhydrate", erklärt sie ihren Fans. Auch auf den Genuss von Alkohol verzichte sie so gut es geht. Für ihren Kraftsport findet die Bachelor-Siegerin auch nicht mehr so viel Zeit wie damals. "Aktuell versuche ich dreimal die Woche Sport zu machen", verrät Katja.

Viel Zeit investiert die Freundin von Dennis Gries in ihre Fernbeziehung. "Nach fünf Tagen ist die Sehnsucht schon sehr groß", verriet Katja in einem RTL-Interview vor wenigen Wochen. Daher versuchen die beiden, nie mehr als eine Woche voneinander getrennt zu sein. "Wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass ich es fast gar nicht als eine Fernbeziehung betiteln würde", schwärmte der ehemalige Bachelor Dennis. Ob sie in Zukunft zusammenziehen wollen, ist bis jetzt noch unklar, wie sie verrieten.

Katja Geretschuchin im Juli 2024

Katja Geretschuchin und Dennis Gries

