Nach Unfall: Pax verweigert den Besuch von Papa Brad Pitt

Pax Thien Jolie-Pitts (20) Fahrradausflug vor knapp einer Woche endete in der Notaufnahme. Während er sich erholt, weicht seine Mutter Angelina Jolie (49) nicht von seiner Seite. Doch von Brad Pitt (60) fehlt jede Spur. Ein Insider verrät Daily Mail nun, dass der Promi-Sohn zu seinem Papa weiterhin eine klare Meinung hat. "[Er] möchte keine Genesungswünsche von seinem verzweifelten Vater", ist sich die Quelle sicher. Demnach herrsche zwischen den Familienmitgliedern "Funkstille", sodass der "Fight Club"-Darsteller keine Informationen über den Zustand seines Nachwuchses erhalte. Der Schauspieler sei deshalb untröstlich.

Der Informant vermutet, dass der Sturz des 20-Jährigen nichts an den schwierigen Verhältnissen in der berühmten Familie ändern wird: "Erwartet nicht, dass Pax' Unfall die Familiendynamik in irgendeiner Weise wiederherstellt, denn Pax ist zu 100 Prozent auf Angies Seite und will keine guten Wünsche oder Reue von Brad." Der Hollywoodstar fühlt sich deshalb hilflos. "Brad weiß nicht, was er tun soll, weil es nichts gibt, was er tun kann oder darf. Es ist herzzerreißend", offenbart die Quelle.

Pax' Crash ereignete sich in Los Angeles. Die zuständige Polizei berichtete gegenüber TMZ, dass der Youngster an einer roten Ampel mit einem Auto zusammengestoßen sei. Dabei habe er keinen Helm getragen, sodass er mit einer blutenden Wunde am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach mehreren Tagen in der Klinik sei der Promi-Sohn am Montag aus der Intensivstation entlassen worden, allerdings müsse er sich auf eine lange Genesung einstellen.

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie

