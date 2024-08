Orlando Bloom macht stilsicher Yoga in 700-Euro-Badeshorts

Orlando Bloom (47) findet wohl sein Zen – verzichtet dabei aber nicht auf Stil. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler beim Yoga an einem Strand in Italien. Und wie es scheint, benötigt sein Dehnen und Strecken ein teures Outfit, denn er ist währenddessen in rund 700 Euro teure Shorts der Marke Prada gekleidet, deren Logo groß auf seiner rechten Pobacke prangt. Aber damit nicht genug: Seinen Look rundet er mit einem Perlenarmband und einem klobigen Silberarmreif ab.

Orlandos Verlobte Katy Perry (39) ist natürlich auch mit dabei, wirkt in ihrer Bademode aber eher unscheinbar. Die "Firework"-Interpretin trägt während ihres Strandtags einen knappen, dunkelgrünen Bikini – und kann sich gerade noch so vor einer peinlichen Situation bewahren. Beim Abkühlen im Meer verliert sie nämlich beinahe ihr Oberteil, schafft es aber noch, dieses wieder hochzuziehen, bevor ihre Brüste entblößt und von Paparazzi fotografiert werden können.

Ob die 39-Jährige versucht, sich unauffällig zu verhalten, weil sie kürzlich einen Shitstorm geerntet hat? Nachdem sie ihre neue Single "Woman's World" veröffentlicht hatte, wurde sie nämlich für die Darstellung von Frauen in ihrem Musikvideo kritisiert. Auf Instagram erklärte Katy jedoch, dass die Szene, in der sie mit leicht bekleideten Frauen auf einer Baustelle tanzt, als Satire zu verstehen sei. "Wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, ein bisschen sarkastisch zu sein. Es ist sehr slapstickhaft und sehr auf die Spitze getrieben", betonte sie.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere

Getty Images Katy Perry, Popstar

