Schmutzige SMS: Hat Charlotte Dawsons Verlobter eine Affäre?

Charlotte Dawson (31) äußert sich zu den Vorwürfen gegen ihren Verlobten. Vor wenigen Tagen wurden Spekulationen laut, dass Matt Sarsfield heimlich mit einer anderen Frau sexy Nachrichten schreiben soll. Nun meldet sich die britische Ex on the Beach-Bekanntheit dazu zu Wort. "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", offenbart die Beauty auf Instagram. Die aktuelle Lage sei sehr schwierig für ihre Beziehung, doch sie wolle ehrlich mit ihren Fans sein. Sie offenbart: "Es ist schon schwer genug, so etwas privat durchzumachen, ganz zu schweigen davon, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Im Moment konzentriere ich mich nur auf meine wunderbaren Jungs, denn sie sind meine oberste Priorität."

Eine Sache habe sie in den vergangenen Tagen besonders gestört. "Es gab eine Reihe von Leuten, die sagten, ich hätte diese Geschichte für Geld verkauft. Das ist völlig falsch, und ich würde das meiner Familie oder mir selbst nie antun", stellt sie auf der Social-Media-Plattform klar. Die Story sei von einer Frau öffentlich gemacht worden, die sie persönlich überhaupt nicht kenne.

Matt und Charlotte gehen seit Ende 2016 gemeinsam durchs Leben. Seit etwa vier Jahren sind die 31-Jährige und der Rugbyspieler verlobt. Zusammen haben die Briten schon einiges durchgemacht: Ihr gemeinsamer Sohn Jude musste kurz nach seiner Geburt wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegenüber Closer verriet die zweifache Mama, wie kritisch sein Zustand damals war: "Es war so beängstigend. Er hat nichts mehr gegessen und seine Atmung verlangsamte sich. Jude konnte nicht mehr atmen und plötzlich wurde er ganz grau." Von der Erkrankung habe sich der kleine Mann inzwischen vollkommen erholt.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Jude, Juli 2024

