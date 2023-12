"Keine Atmung": Charlotte Dawsons Baby kam fast ums Leben!

Sie gewährt Einblicke in ihre Gefühlswelt! Der Realitystar Charlotte Dawson (31) war im Juli des Jahres 2023 zum zweiten Mal Mutter geworden. Aber der kleine Jude musste wenige Monate später ins Krankenhaus wegen RSV-Bronchitis. Dabei teilte die britische Ex On The Beach-Teilnehmerin auf Social Media Updates zum Befinden ihres kleinen Sohnes. So herzzerreißend war es für Charlotte, ihren Sohn im Krankenhaus zu sehen!

Gegenüber Closer beschreibt die 31-Jährige ihre erschütternde Erfahrung: "Es war so beängstigend. Er hat nichts mehr gegessen und seine Atmung verlangsamte sich. Jude konnte nicht mehr atmen und plötzlich wurde er ganz grau." Die Ärzte sagten ihr, dass der Kleine fast ums Leben gekommen sei. "Als er an die Maschinen angeschlossen wurde, war es herzzerreißend. Das hat mir klargemacht, worum es im Leben geht", merkt Charlotte an.

Auch auf Instagram bekommt die Mutter viel Zuspruch von den Nutzern. "Gut, dass du so schnell gehandelt hast! Ich sende dir, Jude und deiner ganzen Familie ganz viel Liebe!", schreibt ein Follower und ein weiterer User fügt hinzu: "Ganz viel Liebe und eine schnelle Genesung wünsche ich!"

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawsons Sohn Jude, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Jude

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de