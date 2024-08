Über 30.000 Euro: Shirin David und Schwester Pati ausgeraubt

Eigentlich wollen Shirin David (29) und ihre Schwester Pati Valpati nur ihren Urlaub auf Ibiza genießen. Doch an einem Morgen in ihrem Ferienhaus kam das böse Erwachen: Die Schwestern wurden Opfer eines Raubüberfalls! Das erzählen die beiden in Patis Podcast "Smoking Area" und geben einige Details ihres persönlichen Albtraums preis. "Wir wurden ausgeraubt, nachts im Schlaf", berichtet die YouTuberin und fährt fort: "Sie waren in unseren Zimmern. Wir hatten beide unsere Türen zu." Bei dem Raub seien Gegenstände im Wert von über 30.000 Euro entwendet worden. Neben zwei Designerhandtaschen fehle auch eine Cartier-Uhr im Wert von etwa 20.000 Euro.

Wie der Dieb in ihre Unterkunft eindringen konnte, ist den beiden ein Rätsel. Shirin und Pati gehen aufgrund der fehlenden Spuren davon aus, dass der Eindringling einen Hinweis erhalten habe. "Es gab keine einzige Einbruchspur, keine einzige kaputte Tür, kein einziges zerschlagenes Fenster", betont die "Ich darf das"-Interpretin. Am Abend vor dem Einbruch sei ihnen jedoch ein Mann aufgefallen, der Getränke ausliefern wollte. Der Hausvermittler habe diesen nicht gekannt, woraufhin der Lieferant behauptet hatte, sich im Haus geirrt zu haben. Nachdem Shirin und Pati den Überfall bemerkt hatten, seien sie direkt zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten.

Abgesehen von den jüngsten Ereignissen scheint es bei der Rapperin hervorragend zu laufen: Ihr neuer Song "Bauch Beine Po" ist ein riesengroßer Erfolg und katapultiert Shirin zum wiederholten Mal auf Platz eins der deutschen Charts. Nichtsdestotrotz spaltet die 29-Jährige mit ihrem neuen Hit die Meinungen ihrer Hörerschaft. Einige Passagen des Songtextes wie zum Beispiel "Geh' ins Gymmi, werde skinny" oder "Bist du ein Hottie, werden sie gucken" werden von Shirins Fans als problematisch eingestuft, da sie dadurch ein falsches Körperbild vermitteln würde.

Instagram / shirindavid Shirin David und Pati Valpati im Juli 2019

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2023

