Verlobungsverwirrung: Iris Klein ist wohl doch nicht verlobt

Iris Klein (57) trägt offenbar keinen Ring am Finger. Vor wenigen Stunden wies eine Pressemitteilung vom Sender VOX darauf hin, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Stefan womöglich verlobt haben. Doch das entspreche nicht der Wahrheit. Den Artikel dazu repostet die Mama von Daniela Katzenberger (37) jetzt in ihrer Instagram-Story und dementiert die Spekulationen um ein Eheversprechen ganz klar und deutlich: "Nein, wir sind nur Freunde."

Promiflash wollte daraufhin natürlich Gewissheit haben und hakte auch noch einmal beim Management des Realitystars nach, was an den Verlobungsgerüchten denn nun dran ist. Das Management der 57-Jährigen revidiert die Vermutungen und bestätigt damit Iris' Aussage im Netz. "Eine Verlobung hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden", erklären die Vertreter des Realitystars in einer schriftlichen Stellungnahme.

Seit einigen Wochen schweben Iris und ihr Stefan schon auf Wolke sieben. Immer wieder teilt die 57-Jährige Turtelfotos mit ihrem Liebsten im Netz und lässt ihre Community an ihrem Liebesglück teilhaben. Eine Pressemitteilung von VOX ließ zuletzt vermuten, dass die beiden beabsichtigen, den nächsten Schritt zu wagen. Im Pressetext bezüglich Tochter Danis' neuer Sendung "Daniela Katzenberger" wurde Iris' Partner nämlich kurzerhand als ihr Verlobter betitelt. "Mama Iris stellt ihren Verlobten Stefan auf ihrer Geburtstagsfeier vor", hieß es in dem Statement des Senders.

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

