Victoria Beckham fand den Rolls-Royce ihres Vaters peinlich

Victoria Beckham (50) hat kürzlich enthüllt, dass sie und ihre Geschwister es bevorzugten, im gewöhnlichen Familienvan zur Schule gebracht zu werden. Im Gespräch mit Nicole Kidman (57) für die Vogue Australia erzählte sie von ihrer Kindheit und der ungewöhnlichen Bitte. "Mein Vater hatte einen Rolls-Royce und einen weißen Van. Meine Geschwister und ich haben ihn immer angefleht 'Können wir bitte mit dem weißen Van zur Schule fahren?', weil wir uns im Rolls-Royce geschämt haben", erinnerte sich das Ex-Spice Girl.

Victoria, die als älteste von drei Kindern aufwuchs, betonte, dass ihr Vater trotz seines Erfolgs immer ein harter Arbeiter blieb: "Wir fuhren mal mit dem Rolls-Royce, mal im Van zur Schule, weil mein Vater ein elektrischer Großhändler war und immer noch arbeitete." Trotz ihres späteren Wohlstands war das Bestreben ihrer Familie, bescheiden zu bleiben und sich anzupassen. Heute genießt Victoria den Luxus, den sie sich als Kind nicht gewünscht hat: "Heutzutage würde ich sagen: Lass uns im Rolls fahren! Aber damals wollten wir einfach nur dazugehören", erklärte sie im selben Interview.

Dieses Thema wurde auch in der Netflix-Dokumentation "Beckham" aufgegriffen, die einen tiefen Einblick in ihre Erziehung und Familie gibt. Victorias Elternhaus geriet im Oktober 2023 durch die Premiere der Doku ins Gespräch. In einem mittlerweile viralen Moment aus der Dokumentation sagte die Designerin und vierfache Mutter, dass sie "in der Arbeiterklasse" aufgewachsen sei. Ihr Ehemann David Beckham (49) meldete sich jedoch zu Wort und forderte sie auf, "ehrlich zu sein", was das Auto angeht, mit dem er sie zur Schule fuhr. "Okay, in den 80er-Jahren hatte mein Vater einen Rolls-Royce", gab sie schließlich zu.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

MEGA David und Victoria Beckham stellen viralen Moment nach

