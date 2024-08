Wären Gerald und Anna Heiser erneut fürs Reality-TV bereit?

Anna (34) und Gerald Heiser (39) verliebten sich 2017 in der RTL-Erfolgssendung Bauer sucht Frau. Auf die dreimonatige Kennenlernphase folgte die Blitz-Verlobung. Ein Jahr später zog die gebürtige Polin zu ihrem Bauern nach Namibia, wo sich beide das Jawort gaben. Zwei gemeinsame Kinder machen das Familienglück seither perfekt. Die beiden "Bauer sucht Frau"-Stars haben sich seit Beginn der ersten Folge zu echten TV-Lieblingen entwickelt. Nun hat Promiflash bei Anna nachgefragt, ob das Paar auch an anderen Reality-TV-Formaten teilnehmen würde. "Mit Gerald zusammen in ein Reality-Format gehen? Das wird für uns nicht klappen", äußert sich die Wahl-Namibierin.

Annas Absage dürfte die Fans der beiden enttäuschen. Dass Gerald und sie nicht zusammen in einem Reality-Format auftreten würden, hat allerdings einen einfachen Grund: "Sachen wie das Sommerhaus würden für uns nicht in Frage kommen, weil wir unsere Kinder nicht alleine lassen möchten. Einer von uns muss bei ihnen sein", verrät die zweifache Mama. Im Januar 2021 erblickte Söhnchen Leon das Licht der Welt. Daraufhin wurde Töchterchen Alina im November 2022 geboren. Wie sehr die zwei kleinen Sprösslinge ihre Eltern auf Trab halten, lässt sich auf dem Instagram-Profil der Internetbekanntheit verfolgen.

Dennoch besteht Hoffnung für die Fans der TV-Lieblinge. Anna betont, dass Gerald und sie "offen" für verschiedene Fernsehformate seien und erklärt: "Es muss nur zu uns passen". Damit ist es also nicht komplett ausgeschlossen, dass die Zuschauer die RTL-Stars bald in der einen oder anderen Reality-Show zu Gesicht bekommen werden. Nach den aktuellen Trennungsgerüchten um das Paar dürfte dies die Fans der beiden umso mehr freuen.

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

