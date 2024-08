Wollen Simone Biles und ihr Mann Jonathan etwa bald Kinder?

Gründen Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) etwa bald eine Familie? Zumindest scheint das Thema Kinderplanung sehr präsent bei den beiden zu sein. In einem Interview mit Today verrät die Sportlerin jetzt, dass sie und ihr Liebster "immer" über Kinder sprechen würden. Etwas Zeit wollen sich die beiden jedoch noch geben. Zunächst habe das Paar Ziele, die sie vorher noch erreichen möchten. Allerdings merkt Simone mit einem Augenzwinkern an, dass Jonathan am liebsten schon "gestern Kinder gehabt hätte, wenn er gekonnt hätte".

Aktuell räumt Simone bei den Olympischen Spielen in Paris ab. Ihr Jonathan reiste zur Unterstützung mit nach Frankreich. "Er war so aufgeregt. [...] Offensichtlich hat er es geliebt, mich bei einem Wettkampf zu sehen... es bedeutete ihm die Welt", schwärmt die Turnerin im Interview. Wie stolz Jonathan auf seine Frau ist, machte er auf Instagram deutlich. "Großartig. Ich liebe dich so sehr, Baby. Du erreichst alles, was du dir vornimmst, und du tust es mit so viel Anmut. Neunfache Olympiamedaillengewinnerin [...]! Ich bin so stolz, dein Ehemann zu sein", schrieb er auf Instagram und teilte einige Fotos, die Simone beim Wettbewerb und ihn jubelnd im Publikum zeigen.

Simone und Jonathan hatten sich im Jahr 2020 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später hatte der NFL-Star seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. 2023 folgte die große Traumhochzeit. "Ich fühlte mich den ganzen Tag über so krank. Und als es fast Zeit war rauszugehen, schlug mein Herz aus der Brust. Ich war noch nie zuvor in meinem Leben so nervös", erinnerte sich Simone in einem Interview mit Vouge zurück.

Instagram / jowens Simone Biles und Jonathan im Juli 2024

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, Ehepaar

