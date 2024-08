Daniel Craig posiert bei Olympischen Spielen mit Haarpracht

Daniel Craig (56) bleibt seinem neuen Look treu. Der Schauspieler zählte diese Woche zu den Besuchern der Olympischen Spiele in Paris und zeigte sich dabei in der Rolle als Botschafter der Uhrenmarke OMEGA von seiner besten Seite – inklusive langer Mähne! Das beweist jetzt ein Foto, das Daily Mail vorliegt. Auf diesem posiert er in seiner gewohnten Coolness vor einem grellen roten Sofa, zieht mit seiner Haarpracht und dem grauen Bart aber trotzdem alle Blicke auf sich.

Seine kinnlange Matte war es auch, die erst kürzlich dafür sorgte, dass Fans den 56-Jährigen beinahe nicht erkannt hätten. Wie es scheint, dient diese dem dritten Teil der Krimi-Komödie "Knives Out", für die Netflix gerade ein erstes Bild veröffentlicht hatte. Auf dem Foto schlüpft Daniel erneut in die Rolle des Detektivs Benoit Blanc und schaut nachdenklich in die Ferne – das Auffälligste war aber, dass er statt seiner Kurzhaarfrisur plötzlich einen Kopf voller langer Haare präsentierte.

Damit sieht Daniel seinem James Bond-Charakter, der ihn zum Weltstar machte, überhaupt nicht mehr ähnlich – was vielleicht auch seine Absicht ist. Immerhin verabschiedete er sich vor rund drei Jahren von der Rolle des Geheimagenten. Für seinen Nachfolger hatte er jedoch einen gut gemeinten Rat, den er in einem Interview mit "Magic Radio" äußerte. "Sei nicht scheiße!", betonte er scherzhaft gegenüber Moderator Ronan Keating (47).

Netflix/Rian Johnson Daniel Craig als Benoit Blanc in "Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Getty Images Daniel Craig, Oktober 2015

