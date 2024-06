Erkannt? Daniel Craig mit langer Matte in neuem Netflix-Film

Daniel Craig (56) bietet seinen Fans im neuen "Knives Out"-Film offenbar einen ungewohnten Anblick. Netflix veröffentlicht jetzt nämlich ein erstes Bild für den dritten Teil der Krimi-Komödie, in der der Schauspieler ein weiteres Mal in die Rolle des exzentrischen Detektivs Benoit Blanc schlüpft. Auf der Schwarz-Weiß-Fotografie blickt er im dreiteiligen Anzug nachdenklich in die Ferne – aber vor allem seine Haarpracht dürfte den Fans ins Auge gesprungen sein, denn Daniel hat auf einmal eine kinnlange Matte. Eine sicher gewöhnungsbedürftige Veränderung, fiel der Brite doch zuvor eher mit einer zurückhaltenden Kurzhaarfrisur auf.

Die Dreharbeiten zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" begannen Daily Mail zufolge bereits am Montag. Auf dem Regiestuhl sitzt ein weiteres Mal Rian Johnson (50), der schon die ersten beiden Filme realisierte. Und der Cast ist wie schon bei den Vorgängern hochkarätig. "Wir hatten bei jedem dieser Filme das Glück, einige meiner Lieblingsschauspieler zu versammeln, und das ist hier auch der Fall", freute sich der Filmemacher im Gespräch mit dem Magazin. An Daniels Seite stehen diesmal unter anderem Jeremy Renner (53), Mila Kunis (40) und Josh Brolin (56). Außerdem sind die Hollywoodstars Kerry Washington (47) und Glenn Close (77) mit von der Partie. Die Handlung ist bisher nicht bekannt. Ein erster Teaser kündigt diesen Teil aber als Benoits "gefährlichsten Fall" an.

Der erste Teil der Reihe "Knives Out – Mord ist Familiensache" war ein überraschender Erfolgshit in den Kinos. Die Hauptrolle übernahm neben Daniel Ana de Armas (36). In Nebenrollen waren Filmstars wie Chris Evans (42), Jamie Lee Curtis (65) , Christopher Plummer (✝91) und Don Johnson (74) zu sehen. Es gab sogar eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch". Der Krimi im Stil von Autorin Agatha Christie war so beliebt, dass der Streaming-Gigant Netflix sich mit "Glass Onion: A Knives Out Mystery" eines zweiten Teils annahm. Hier standen Janelle Monáe (38), Dave Bautista (55), Kate Hudson (45) und Edward Norton (54) vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Chris Evans und Ana de Armas, Cast von "Knives out"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Daniels Look in dem Film? Das steht ihm leider überhaupt nicht. Gefällt mir, das ist mal etwas anderes! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de