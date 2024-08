Deshalb heißt Blake Livelys Haarpflegelinie "Blake Brown"

Vor wenigen Tagen launchte Blake Lively (36) ihre Haarpflegelinie "Blake Brown". Der Markenname war bei vielen Fans im Netz auf Fragezeichen gestoßen – was hat es mit "Brown" auf sich? Wie People berichtet, klärte die Schauspielerin im Rahmen des Launch-Events auf, was hinter dem Namen steckt: "Brown ist der Name meines Vaters. Mein Vater hat Lively von meiner Mutter übernommen." Der Gossip Girl-Star führte weiter aus: "Ich wurde immer nur Blake Lively genannt, aber Blake Brown stand auf meiner Geburtsurkunde und tauchte dann hier und da in rechtlichen Dokumenten auf. Es war immer eine Art von Identität, in die ich nie ganz hineingeschlüpft bin, aber es war die intimste Identität von mir, weil es der persönlichste Name ist."

Mit dieser Erklärung überraschte sie nicht nur ihre Fans, sondern auch ihren Ehemann Ryan Reynolds (47). Dieser hatte nämlich keine Ahnung, dass Blake eigentlich mit einem anderen Nachnamen als Lively geboren worden war. "Ich bin obszön stolz auf diese Frau. Sie hat sieben Jahre lang an 'Blake Brown' gearbeitet und das Ergebnis ist genau das, was man von einem hyper-obsessiven, detailverliebten, kompromisslosen Qualitätskontroll-Genie erwarten würde. Außerdem habe ich gerade herausgefunden, dass ihr Nachname Brown ist", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ryan seine Blake in der Öffentlichkeit so lobt. Regelmäßig schwärmt er in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau. Erst vor wenigen Tagen machte er ihr eine süße Liebeserklärung. "Sie ist unglaublich. Sie ist so klug. Alles, was ich tue, ist im Gleichschritt mit ihr", sagte er im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, 2022

