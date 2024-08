Gerücht bestätigt: Drake hatte Romanze mit Serena Williams

Der weltweit gefeierte Rapper Drake (37) sorgte mit seinem Liebesleben schon öfter für wilde Spekulationen. Vor Kurzem bestätigte der Künstler höchstpersönlich eines der hartnäckigsten Gerüchte der vergangenen Jahre – nämlich seine Romanze mit der Tennisikone Serena Williams (42)! In einem am Dienstag erschienen Behind-The-Scenes-Video auf seiner Website 100 gigs sprach er im Aufnahmestudio mit seiner Mutter Sandi Graham über den 2016 veröffentlichten Hit "Too Good". In dem Clip, welcher seitdem auf X kursiert, erkundigte sich seine Mama nach der Inspiration des Liedes. Er verriet daraufhin: "Hier geht es um mich und Serena."

Der Kanadier ließ sich von dem Gespräch zur Kundgebung weiterer Details aus seinem Liebesleben hinreißen. Er vertrat die Meinung, dass seine Songs über Frauen stets im Sinne seiner Verflossenen wären: "Wenn ich schon über sie spreche, dann werde ich ihnen wenigstens die Ehre erweisen, einen Song zu machen, der ihnen gefällt, okay?" In Bezug auf die Profisportlerin war er davon überzeugt, dass sie von dem Musikstück absolut begeistert sein würde: "Ich kenne Serena sehr gut und ich weiß, dass sie es laut aufdrehen wird. Sie wird mich definitiv nicht dafür hassen, weil es ziemlich unbeschwert ist."

Während Drake seiner Fangemeinde mit den Archiveinblicken eine Freude macht, könnte es für die Tennislegende insbesondere privat derzeit kaum besser laufen. Serena ist seit 2017 mit Alexis Ohanian (41) verheiratet und bekam mit ihm ihre zwei Töchter Olympia und Adira. Ihren Followern gewährt die US-Amerikanerin regelmäßig sehr persönliche Einblicke in ihr harmonisches Familienleben. So durften sich diese bereits auf X über emotionale Worte der stolzen Mama am Tag einer Schulaufführung ihrer Kinder freuen!

Drake, Rapper

Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

