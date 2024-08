Herrscht etwa Beef bei den "It Ends With Us"-Schauspielern?

Was ist da zwischen Blake Lively (36) und Justin Baldoni (40) los? Die zwei Schauspieler standen gemeinsam für die Verfilmung des Bestsellers "It Ends With Us" vor der Kamera, der in wenigen Tagen Premiere feiert. Doch viele Fans munkeln nun in TikTok-Clips, dass zwischen den Co-Stars dicke Luft herrscht. Die Gründe: Unter anderem fehlte Justin bei zahlreichen Events und Presseterminen für den Film, an denen Blake und die restlichen Darsteller allesamt teilnahmen. Der "Jane The Virgin"-Star, der außerdem Regisseur des Liebesdramas ist, ließ sich bisher nur bei der offiziellen Premiere blicken, doch posierte mit keiner anderen der Personen, die im Film zu sehen sind. Er hielt dort auch keine Rede – was als Hauptdarsteller und Regisseur eigentlich üblich ist.

Zudem fällt auf, dass weder Blake noch die anderen Co-Stars Jenny Slate (42), Brandon Sklenar und Isabela Ferrera dem 40-Jährigen mehr auf Instagram folgen. Auch die Autorin des Buches, Colleen Hoover, befindet sich nicht mehr unter Justins Followern, obwohl sie mit ihm am Skript gearbeitet hat. TikTok-User fragen sich nun, ob zwischen ihm und den Co-Stars beim Dreh etwas vorgefallen ist. "Entweder stimmt da etwas nicht, oder das ist sehr gutes Marketing, denn seine Figur ist der Bösewicht", meint nur einer von vielen Fans unter einem Video mit Theorien. Ein weiterer schreibt: "Wirklich niemand hat mit ihm auf dem roten Teppich [der Premiere] interagiert. [...] Etwas ist passiert." Viele spekulieren darüber, ob er sich mit der Regie und Produktion des Films übernommen hat, was die Beziehung mit dem Cast womöglich geschadet haben könnte. Bisher äußerte sich aber weder Justin noch einer seiner Kollegen zu den Gerüchten.

Eine weitere Möglichkeit für die Zurückhaltung des Schauspielstars: Er lag vor ein paar Wochen noch im Krankenhaus. Im Juni kämpfte Justin mit einer nicht näher beschriebenen Infektion, weswegen er einige Tage in einer Klinik verbringen musste. Bei der Premiere in New York schien es ihm am Dienstag aber wieder gutzugehen. Anfang vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass "It Ends With Us" verfilmt wird. Blake und Justin übernehmen neben Brandon die Hauptrollen der Geschichte. Zwischenzeitlich musste der Dreh wegen des Streiks in Hollywood unterbrochen werden. Am 15. August feiert der Streifen nun aber auch in Deutschland-Premiere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbaldoni Justin Baldoni und seine Kinder Maxwell und Maiya

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Justin sich mit den Co-Stars gestritten hat? Ja, da muss etwas vorgefallen sein. Nee, er nimmt sich bestimmt einfach so etwas zurück. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de