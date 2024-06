Schauspieler Justin Baldoni wegen Infektion im Krankenhaus

Besorgniserregende Nachrichten von Justin Baldoni (40): Der Jane the Virgin-Star liegt im Krankenhaus. Wie er auf Instagram erklärt, habe er die vergangene Woche wegen einer nicht näher beschriebenen Infektion in der Klinik verbringen müssen. Der Schauspieler habe sich aber schon etwas erholt: "Ich bin auf dem Weg der Besserung und sehr dankbar. Vielen Dank an das unglaubliche Team von Ärzten und Krankenschwestern im St. Johns. Eure Hingabe und euer Mitgefühl waren außergewöhnlich." Wie lange er noch auf der Station bleiben muss, gibt der US-Amerikaner nicht preis.

Unterstützt wurde der 40-Jährige in den vergangenen Tagen von seiner Familie, Freunden, Kindern und seiner Ehefrau Emily, wie auf ein paar Fotos zu sehen ist. So zeigt eine Aufnahme, wie sein Sohn Maxwell und seine Tochter Maiya sich an ihn kuscheln, während er im Krankenbett liegt. Auf einem weiteren sind Justin und seine Partnerin zu sehen. Sie ließ ihn in der Klinik nie allein: "An meine Frau, meine Seelenverwandte – die so stur ist, dass sie nicht von meiner Seite weichen wollte und auf einer Bank schlief... Ich liebe dich über alles. Für immer", schreibt der Produzent rührend.

Justin nimmt sich nun wohl noch ein wenig Zeit, um sich richtig auszukurieren. In ein paar Wochen steht jedoch eine Filmpremiere für ihn an. Am 9. August kommt "It Ends With Us" raus – die Verfilmung von Colleen Hoovers gleichnamigem Bestseller-Roman. Bei dem romantischen Drama führt Justin nicht nur Regie, sondern übernimmt eine der beiden männlichen Hauptrollen. Blake Lively (36) porträtiert die Protagonistin, während Brandon Sklenar den zweiten Mann im Bunde spielt.

Instagram / justinbaldoni Justin Baldoni und seine Frau Emily

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

