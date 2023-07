Bestätigt: Dominic Fike und Hunter Schafer sind getrennt!

Es ist also tatsächlich alles aus und vorbei! Anfang 2022 ist zum ersten Mal gemunkelt worden, dass die beiden Euphoria-Stars Dominic Fike (27) und Hunter Schafer miteinander anbandeln. Immer wieder wurden sie miteinander gesehen und strahlten auch zusammen auf dem roten Teppich bei verschiedenen Events. Vor einigen Tagen kamen allerdings Trennungsgerüchte auf – und diese stellen sich jetzt als wahr heraus. Dominic bestätigt das Liebes-Aus mit Hunter!

Im Interview mit Apple Music spricht der Musiker mit Zane Low über seinen Beziehungsstatus. Dabei lässt er ganz subtil durchblicken, dass er Single sei und aktuell auch niemanden Neues in sein Leben lassen wolle. "Ich habe im Moment einfach keine Lust mehr auf Beziehungen", betont Dominic. Er habe festgestellt, dass er sich allein unwohl fühlt und deshalb immer einen Partner hatte. Deswegen wolle er sich nun eine Weile komplett auf sich selbst konzentrieren.

Doch die Zeit mit Hunter war offenbar trotzdem schön: "Ich konnte Musik um sie herum machen, was verrückt war." Es gibt, so wie es scheint, also kein böses Blut zwischen den beiden. In wenigen Wochen werden Hunter und er beim Drehstart für die dritte Staffel von Euphoria wieder aufeinandertreffen. Wird die Stimmung angespannt sein? "Ich denke, es wird schon gut gehen", meint Dominic im Gespräch.

Getty Images Dominic Fike und Hunter Schafer, Schauspieler

Splash News / Action Press Dominic Fike und Hunter Schafer in West Hollywood, Januar 2022

Getty Images Dominic Fike und Hunter Schafer, Schauspieler

