Ignoriert Ashanti die Verhaftung von ihrem Ehemann Nelly?

Hat Ashanti (43) etwa beschlossen, die Verhaftung ihres Ehemanns einfach zu ignorieren? Dass der Vater ihres ungeborenen Kindes in gehörigen Schwierigkeiten steckt, scheint den Social-Media-Star im Moment überhaupt nicht zu interessieren. Vor wenigen Stunden wurde Nelly (49) im Zuge einer Verkehrskontrolle festgenommen. Die schwangere Sängerin äußerte sich bisher noch nicht dazu. Stattdessen teilte sie auf ihrem Instagram-Profil kurz nach der Festnahme des Rappers eine Reihe von fröhlichen Bildern der Geburtstagsparty ihrer Mutter im vergangenen Monat.

Wie TMZ berichtete, sei der werdende Vater am frühen Mittwochmorgen in einem Vorort seiner Wahlheimat St. Louis in Missouri mit dem Auto unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle habe er nicht nur keinen Versicherungsnachweis des Fahrzeuges erbringen können, es wurden auch vier Ecstasy-Pillen in seinem Wagen gefunden. Ob der 49-Jährige unter Einfluss von Drogen stand, ist nicht bekannt. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen, inzwischen sei er aber wieder auf freiem Fuß.

Ashanti möchte sich von all dem anscheinend aber nicht die Vorfreude auf ihr Baby vermiesen lassen. Nach einer Menge Auf und Ab könnte die 43-Jährige im Moment wohl nicht glücklicher sein. Erst vergangenes Jahr wurde bekannt, dass sie und der "Hot In Here"-Interpret nach fast zehn Jahren Trennung wieder zueinandergefunden haben. Vor wenigen Wochen gaben sie dann bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten – genauso, wie der "Unfoolish"-Star es sich wohl immer gewünscht hat. "Ashanti ist überglücklich über die Schwangerschaft, genauso wie Nelly [...]. Ihre gemeinsame Vergangenheit hat ein solches Fundament gelegt und es fühlt sich wirklich so an, als ob das alles für sie bestimmt war", verriet ein Insider gegenüber Life & Style.

Nelly beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas

Ashanti und Nelly, 2012

