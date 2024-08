Erwischt: Rapper Nelly wurde wegen Ecstasy-Pillen verhaftet

Nelly (49) hat einen Riesenärger am Hals. Der "Hot in Herre"-Interpret fuhr am frühen Mittwochmorgen durch einen Vorort seiner Wahlheimat St. Louis. Wie TMZ aus Polizeiquellen erfahren hat, fiel er dabei den Gesetzeshütern auf. Auf seiner Spritztour hatte der Rapper vier Ecstasy-Pillen im Gepäck. Außerdem war er ohne die nötige Versicherung unterwegs. Bis jetzt ist nicht bekannt, ob er unter dem Einfluss der Drogen Auto gefahren ist oder sie nur dabei hatte. Inzwischen soll der US-Amerikaner wieder auf freiem Fuß sein. Ein Foto, das das Magazin veröffentlichte, zeigt den Künstler in Polizeigewahrsam.

In den vergangenen Jahren war es relativ ruhig um den Musiker, der früher immer mit einem Pflaster im Gesicht aufgetreten war. Der Grammy-Gewinner schien sein Liebesidyll mit Ashanti (43) zu genießen. Die beiden Künstler erwarten sogar ein gemeinsames Kind. Am Muttertag feierte der 49-Jährige seine Liebsten schon vor der Geburt. Auf Instagram schwärmte sie danach: "Dieser Muttertag war etwas ganz Besonderes! [...] Unsere Familien zusammenzuhaben, während wir dabei sind, uns auf eine so unglaubliche Reise zu begeben, war großartig."

Obwohl sie dies nicht öffentlich bestätigt haben, sollen die Turteltauben sogar verheiratet sein. Das zeigen, laut dem Nachrichtenportal, staatliche Dokumente aus St. Louis. Bereits am 27. Dezember 2023 haben sich Nelly und Ashanti demnach das Jawort gegeben. Ihre Verlobung gaben sie knapp vier Monate nach der angeblichen Hochzeit bekannt.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Nelly und Ashanti im März 2024

