In einem Hauch von Nichts: Heidi Klum posiert sexy im Urlaub

Heidi Klum (51) zeigt, was sie hat. Die Germany's Next Topmodel-Chefin gönnt sich aktuell gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) einen traumhaften Urlaub am Meer. Auf Instagram teilt sie einige Aufnahmen von dem Trip. Dabei sorgt vor allem ein Clip für Aufsehen: Heidi posiert in nur einem knappen Leo-Bikini bekleidet verführerisch vor der Kamera – und lässt dabei tief blicken. Der wenige Stoff bedeckt nur knapp die Brüste und den Intimbereich der America's Got Talent-Jurorin.

Heidis Hang zu knappen Outfits ist schon lange kein Geheimnis mehr. Regelmäßig teilt das Model Fotos von sich in freizügigen Looks. Zu Gast in dem Podcast "Call Her Daddy" erklärte die 51-Jährige, dass sie zum Thema Freizügigkeit generell eine ziemlich lockere Einstellung hat. So besuche sie nicht nur gerne FKK-Badestrände, sondern lebt die Freizügigkeit auch zu Hause aus. Ihren Kindern stieß Heidis Freizügigkeit jedoch bereits negativ auf. "Sie kamen immer zu mir und sagten 'Ein Freund kommt vorbei. Mama, zieh dein Oberteil an.' Und ich antwortete dann 'Wann hatte ich jemals kein Oberteil an, wenn deine Freunde zu Besuch kamen?'", erinnerte sich die vierfache Mama zurück.

Während ihres aktuellen Trips feierten Heidi und Tom einen besonderen Meilenstein: Das Ehepaar ist seit fünf Jahren miteinander verheiratet. "Wir feiern heute und jeden Tag unsere Liebe. Alles Gute zum Jahrestag", freute sich Heidi im Netz. Zudem widmete sie ihrem Ehemann noch einige liebevolle Worte: "Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom."

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Was sagt ihr zu Heidis Look? Ich finde, der Bikini steht ihr sehr gut! Sie sieht toll aus. Na ja, meinen Geschmack trifft der Bikini eher nicht.



