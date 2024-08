Knapp bei Kasse? Madonnas Sohn gibt jetzt Gitarrenunterricht

Madonnas (65) Sohn David Banda (18) startet ein aufregendes neues Kapitel in seinem Leben, das seine berühmte Mutter stolz machen dürfte. Der Musiker hat bekannt gegeben, dass er Songwriting-Sessions für rund 4.600 Euro anbietet und Fans sowie aufstrebende Künstler einlädt, gemeinsam mit ihm Songs zu schreiben. "Schreibt einen Song mit mir, nur begrenzte Zeit vom 8. bis zum 28. September!", teilte David enthusiastisch auf Instagram mit. Der talentierte Musiker lebt jetzt mit seiner 21-jährigen Freundin Maria Atuesta zusammen und bietet virtuelle Gitarrenstunden an.

David, der vor kurzem das Haus seiner Mutter verlassen hat, um mit seiner Partnerin zusammenzuleben, gab in einem Livestream im Netz zu, dass seine Unabhängigkeit nicht ohne Herausforderungen verlaufe. Er erzählte von finanziellen Engpässen und davon, wie er damit umgeht – und zwar ziemlich sarkastisch: "Es ist schön zu erleben, wie es ist, um neun Uhr abends hungrig zu sein und zu merken, dass man nicht genug Geld hat, um Essen zu kaufen. Es macht Spaß, jung zu sein!" Trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten versicherte er seinen Followern, dass er gut zurechtkommt und seine Mutter Madonna ihn immer unterstützt hat.

David und seine Mutter Madonna pflegen eine enge Beziehung. Er begleitete sie kürzlich auf ihrer Celebration Tour, die im Mai mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro endete, und trat dabei sogar mit ihr auf der Bühne auf. Madonna ist stolz auf die Talente ihrer Kinder und lobte Davids musikalische Fähigkeiten auch schon bei einem Auftritt in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) im Jahr 2022. "Er macht jetzt auch Musik und wird einer deiner Gäste sein", betonte sie damals.

TikTok / madonna Madonna (l.) und ihr Sohn David Banda, Juni 2023

Instagram / madonna Madonna im August 2024

