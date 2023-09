Madonna tanzt ultrasexy auf der Party ihres Sohnes David!

Madonna (65) beweist jedem, wie gut sie sich fühlt! Hinter der Sängerin liegen schwere Wochen: Aufgrund einer bakteriellen Infektion war sie kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort soll Madonna sogar reanimiert worden sein. Mittlerweile hat sich die Musikerin davon aber wieder erholt: Schon bald möchte sie auf große Welttournee gehen. Aber auch privat lässt es Madonna wieder so richtig krachen – so auch auf der Geburtstagsparty ihren Sohnes David (18)!

Auf ihrem Instagram-Account beweist die "Like a Virgin"-Sängerin, wie ausgelassen sie nach den Strapazen feiern kann: In dem Video tanzt Madonna in einem Minikleid und Netzstrümpfen ultrasexy mit den Partygästen ihres Sohnes. Die Fans sind von den Moves der 65-Jährigen beeindruckt. "Eine Sache, die Madonna ausmacht, ist, dass sie, egal wie alt sie ist, immer noch feiert, als wäre sie 20 Jahre alt, und ich liebe das", kommentiert etwa ein Follower.

Auch ihren Geburtstag zelebrierte Madonna im vergangenen Monat im großen Stil. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die "Hung Up"-Interpretin ein Video von ihrem Geburtstagsurlaub in Lissabon und zeigte sich dankbar: "Es ist toll, am Leben zu sein... und großartig, meine Tanzschuhe anziehen zu können und meinen Geburtstag zu feiern! Ich bin so dankbar!"

