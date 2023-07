Madonnas Kinder sind nach Krankheit immer in ihrer Nähe

Ihre Kinder sorgen sich wohl um sie. Am vergangenen Wochenende sorgte Madonna (64) für einen Schockmoment: Die Sängerin wurde bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden. Daraufhin wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Die "Material Girl"-Interpretin war an einer bakteriellen Infektion erkrankt. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause. Und Madonnas Kinder sind derzeit immer in ihrer Nähe!

Am Samstag wurden etwa ihre Zwillinge Estere (10) und Stelle Ciccone (10) ganz in der Nähe ihres Hauses in New York gesehen. Sie spazierten durch die Nachbarschaft und trugen Kapuzenpullis. Auch ihr Sohn David Banda Mwale (17) blieb bei seiner Mutter – er wurde dabei abgelichtet, wie er in ein parkendes Auto vor der Tür stieg.

Schon kurz nach dem Gesundheitsschock hatte ein Insider aus Madonnas Umfeld berichtet, dass ihre Familie mit allem gerechnet habe und Angst hatte, sie zu verlieren. "In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Sache entwickeln würde, und ihre Familie war auf das Schlimmste vorbereitet", hatte der Informant gegenüber Daily Mail erklärt.

