Muss Prinz Harry wegen Donald Trump zurück in seine Heimat?

Vor vier Jahren kehrten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) seiner Heimat den Rücken und wanderten von Großbritannien in die USA aus. Eric Trump (40) ist sich nun aber sicher: Sollte sein Vater Donald Trump (78) die kommenden Präsidentschaftswahlen gewinnen, müssen die royalen Aussteiger ihre Siebensachen wieder zusammenpacken! "Ihr könnt die beiden gerne haben. Wir wollen sie vielleicht nicht mehr haben; es fühlt sich an, als ob sie auf einer eigenen Insel wären", stichelte Eric laut Daily Mail bei einem Besuch des Trump International Golf Links in Schottland.

Laut dem Royal-Experten Richard Eden sollen sich Harry und Meghan ihrer Unbeliebtheit bei den Trumps bewusst sein – immerhin bezeichnete die einstige Suits-Darstellerin den Präsidentschaftskandidaten als misogyn, während ihr Mann in seinen Memoiren seinen vergangenen Drogenkonsum thematisierte, was wiederum zu Problemen mit seinem Visum führte. Umso wichtiger soll es Harry und Meghan jetzt aber sein, sich mit der entfremdeten Königsfamilie gut zustellen. "Es scheint ziemlich klar zu sein, dass sie verzweifelt versuchen, die Kluft zu überwinden", soll ein Palastmitarbeiter dem Adelsexperten verraten haben.

Dass sich Harry allmählich mit seiner Familie versöhnen will, scheint vor allem seinen Vater König Charles (75) nicht zu interessieren – denn die Anrufe seines jüngsten Sohnes nimmt er nicht entgegen. "Er bekommt nur noch 'nicht erreichbar'", verriet bereits eine Quelle gegenüber People und ergänzte: "Seine Anrufe bleiben unbeantwortet. Er hat versucht, sich über den Gesundheitszustand des Königs zu erkundigen, aber auch diese Anrufe bleiben unbeantwortet." Auch auf Harrys Briefe soll der an Krebs erkrankte Monarch nicht mehr reagieren.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

