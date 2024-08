Prinzessin Rajwa und ihre Tochter Iman durften nach Hause

Prinzessin Rajwa (30) und Kronprinz Hussein von Jordanien (30) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Vergangenen Samstag wurde bekannt, dass ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hat – Töchterchen Iman bint Hussein. Und nun durfte die kleine Familie offenbar nach Hause. Auf Instagram teilen die Eheleute zwei Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs. Darauf strahlen sie bis über beide Ohren, während Iman seelenruhig ein Nickerchen macht. "Herzlichen Dank an das engagierte Personal des königlichen Sanitätsdienstes für die besondere Betreuung von Rajwa und Iman in den vergangenen Tagen", schreiben Rajwa und Hussein dazu.

Neben den frischgebackenen Eltern scheint noch jemand mindestens genauso glücklich zu sein: Königin Rania, Husseins Mutter, kam nach der Ankunft ihrer allerersten Enkelin auf Social Media aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Iman, du hast mein Herz jetzt schon erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich." Dazu teilte sie einige intime Momente aus dem Krankenhaus, die zeigen, wie die Familie Baby Iman erstmals kennenlernt.

Dass Rajwa und Hussein ein Baby erwarten, wurde im April bekannt. Danach dauerte es eine Weile, bis die Prinzessin der Welt ihren Babybauch präsentierte. Einen Monat vor der Ankunft ihrer Tochter nutzte die 30-Jährige aber noch einmal die Gelegenheit, sich schwanger in Szene setzen zu lassen: Zum silbernen Jubiläum von König Abdullah (62) strahlte die Prinzessin in einer roten Robe, in der ihr Babybauch perfekt zur Geltung kam.

Getty Images Königin Rania von Jordanien im September 2022

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Prinz Hussein

