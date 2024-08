Königin Rania schwärmt von ihrer ersten Enkeltochter Iman

Königin Rania von Jordanien freut sich über ein neues Familienmitglied. Ihr Sohn Kronprinz Hussein (30) und seine Frau Prinzessin Rajwa (30) verkündeten kürzlich die Geburt ihrer Tochter Prinzessin Iman bint Hussein. Die Begeisterung über ihre Enkelin teilt die frischgebackene Großmutter jetzt in einem aktuellen Beitrag auf Instagram. "Iman, du hast mein Herz schon erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich", schreibt sie zu einer Reihe von Schnappschüssen, die die Familie mit dem Baby zeigen.

Die 53-Jährige machte bereits in der Vergangenheit deutlich, dass sie den Nachwuchs ihres Erstgeborenen kaum erwarten kann. Zu seinem Geburtstag im vergangenen Juni veröffentlichte Rania ein Foto von Hussein und seiner Liebsten und widmete ihm ein paar liebevolle Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, mein liebster Hussein. Ich kann es kaum erwarten, dich und Rajwa als Eltern zu sehen!", betonte sie unter ihrem Beitrag.

Die süßen Babynews wurden gestern mit einem Video über den offiziellen Account des jordanischen Königshauses bestätigt. In der Aufnahme hielt der Neu-Papa seine Tochter in den Armen und wiegte sie liebevoll hin und her. Auch unter diesem Beitrag verdeutlichte Rania bereits ihre Freude über die kleine Iman. "Gelobt sei Gott für seine größten Geschenke. Du hast unser Leben mit unserer kostbaren Enkelin Iman erhellt", schwärmte sie.

Instagram / alhusseinjo Königin Rania mit ihrem Sohn Hussein und ihrer Schwiegertochter Rajwa

Getty Images Königing Rania von Jordanien im Weißen Haus, Juni 2015

