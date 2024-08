Wegen Ralfs Coming-out: Cora Schumacher rief Katie Price an

Katie Price (46) hat in einem Podcast pikante Details über ein Gespräch mit Cora Schumacher (47) erzählt! Vergangenen Monat outete sich Ralf Schumacher (49) als schwul. Die britische Reality-TV-Persönlichkeit, die als Boxenluder in den 90ern Schlagzeilen machte, lernte den ehemaligen Rennfahrer 1997 kennen. In dem Podcast "Anything goes with James English" berichtet Katie nun, dass Cora sie kurz nach dem Outing kontaktiert hat. "Mein Bruder rief mich an und sagte: 'Cora Schumacher hat angerufen'. [...] Und ich sagte zu meinem Bruder, sie kann mich nur aus einem Grund anrufen. Es geht entweder darum, ob Ralf mit mir in Kontakt steht oder um zu fragen, ob Ralf schwul ist. Und ich hatte recht", gibt Katie zu.

Daraufhin habe Cora der Britin "alles erzählt". Die beiden Frauen haben sich am Rande der Formel 1 kennengelernt. Katie glaubt, dass die deutsche TV-Bekanntheit sie angerufen hat, weil sie etwas verbindet: "Offenbar ist sie die zweite Frau und ich war die erste Frau, mit der Ralf je zusammen war", plaudert die 46-Jährige weiter aus. Obwohl noch unklar ist, ob Cora bereits während ihrer Ehe von Ralfs sexueller Orientierung wusste, wirkt es so, als ob sie bei Katie nach Hinweisen suchte.

2015 ging Ralfs Ehe mit Cora in die Brüche und im Juli dieses Jahres ließ er schließlich die Bombe platzen, indem er auf Instagram ein Foto mit seinem Partner Etienne postete. Gerüchte, Ralf könnte schwul sein, kursierten schon zu seinen Formel-1-Zeiten. Laut seinem Ex-Manager Willi Weber (82) hatte Katie diese Gerüchte ursprünglich in Umlauf gebracht, nachdem ein Annäherungsversuch von ihr abgewiesen worden war: "Katie war am nächsten Tag sehr verstimmt, hat es noch ein paar Mal versucht, aber er hat tief und fest geschlafen. Und dann hat sie das Gerücht in die Welt gesetzt: Wer neben mir einschläft, der kann nur schwul sein", erzählte der Manager 2022 im RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Warum denkt ihr, hat Cora Katie angerufen? Bestimmt wollte sie nur so quatschen. Sicherlich hat sie Katie nach Ralfs sexueller Orientierung gefragt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de