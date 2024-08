Wie Prinz William: Prinz Hussein zeigt sein Neugeborenes

Prinz Hussein (30) und Prinzessin Rajwa (30) dürfen sich über Nachwuchs freuen. Ihre jüngste Tochter erblickte am Sonntag das Licht der Welt und darf nun das Krankenhaus verlassen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt halten es die jordanischen Royals ganz wie Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42). Ein Video, das Harper's Bazaar Arabia vorliegt, zeigt die glücklichen Eltern Händchen haltend auf dem Weg zu ihrem Auto. Hussein hat dabei die Babyschale mit seiner Kleinen fest im Griff.

Bei der Geburt von Prinz George (11) gaben der Sohn von König Charles (75) und Prinzessin Kate ein ganz ähnliches Bild ab. Damals präsentierten sie ihren Erstgeborenen gemeinsam vor dem St. Mary’s Hospital in London. Wie sein jordanischer Kollege war auch der Brite in ein gebügeltes Hemd gehüllt, die frisch gebackene Mama zeigte sich den Fotografen in einem hellblauen Kleid. Genau wie Hussein übernahm William die Verantwortung über den Nachwuchs und beförderte seinen Sprössling ins Auto.

Die jordanische Königsfamilie ist seit Imans Geburt außer sich vor Freude. Königin Rania teilte ein paar Schnappschüsse auf Instagram, die ihre Freude über den Nachwuchs ausdrücken. Ein Foto zeigt sie mit ihrer Enkelin auf dem Arm, über das ganze Gesicht strahlend, darunter ein paar rührende Worte an das Neugeborene. "Iman, du hast mein Herz bereits erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich", schrieb die Frau von König Abdullah (62).

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihrem Sohn George, Juli 2013

Instagram / queenrania Königin Rania von Jordanien mit ihrer Schwiegertochter Prinzessin Rajwa im August 2023

