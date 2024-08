Erwischt: Hier knutscht Sylvie Meis mit ihrem neuen Freund

Sylvie Meis (46) genießt ihren Urlaub auf Mallorca in vollen Zügen – und zwar mit ihrem neuen Freund! Das zeigen neue Aufnahmen, die RTL vorliegen. Auf den Schnappschüssen und Videos sind die Moderatorin und ihr neuer Partner Patrick Gruhn am Strand einer Bucht auf der spanischen Insel in einem sehr innigen Moment zu sehen: Die Niederländerin schlingt die Arme um ihren Schatz und küsst ihn liebevoll, während dieser sie eng an sich zieht. Ein Clip zeigt die beiden außerdem beim vertrauten Planschen im Meer.

Die 46-Jährige und der Sohn des Geschäftsmannes Rolf Eden (✝92) scheinen aktuell ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen. Bereits am Mittwoch wurden die zwei in Hamburg gesichtet, als sie sich auf den Weg in ihren Liebesurlaub machten. Kurz zuvor deutete Sylvie auf Instagram an, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Dort hatte sie ein Bild geteilt, auf dem sie mit ihren Händen ein Herz formt. "Ich vermisse dich einfach", schrieb sie darunter.

Sylvie und Patrick wurde im Juni erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Wann genau die beiden zusammengekommen sind, ist allerdings nicht bekannt. Laut Bild verbringt Patrick aber momentan viel Zeit in der Hamburger Wohnung der TV-Bekanntheit. Zuvor war sie mit Wim Beelen zusammen gewesen, von dem sie sich im Januar 2024 getrennt hat. Im Juni 2024 wurde außerdem die Scheidung von ihrem Ex Niclas Castello offiziell vollendet.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Ibiza-Urlaub im Juli 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

