Königin Mary und König Frederik trauern um treuen Berater

Für König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) ist es selbstverständlich, einem treuen Begleiter der dänischen Königsfamilie die letzte Ehre zu erweisen. Per Thornit, der viele Jahre für die dänischen Royals arbeitete, verstarb Ende des vergangenen Monats im Alter von 82 Jahren. An diesem Donnerstag fand die Beerdigung statt. Wie Bilder, die unter anderem Hello! vorliegen, zeigen, befand sich das Königspaar unter den Trauergästen. Traditionell und respektvoll in Schwarz gekleidet, kondolierten sie der hinterbliebenen Witwe und erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Neben Frederik und Mary waren auch Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) und dessen Frau Prinzessin Marie (48) auf der Beerdigung. Per war ein enger Vertrauter der Familie – zuerst war er als Oberhofmeister tätig, anschließend übernahm er die Position des Hofmeisters von Frederik. Bereits als Mary in das Leben des heutigen Königs trat, war er ein Teil des dänischen Hofes – so soll auch er es gewesen sein, der die heute 52-Jährige vor ihrer Hochzeit im Jahr 2004 im Auftreten als Prinzessin unterrichtet hat.

Vor allem in der Amtszeit von Königin Margrethe (84) war der Hofmeister an ihrer Seite. 52 Jahre lang hatte die Mutter von Frederik auf dem Thron gesessen, bis sie sich an Silvester 2023 mit einer überraschenden Nachricht an ihr Volk wandte: Sie verkündete, im Jahr 2024 abzudanken und das Amt an ihren erstgeborenen Sohn zu übergeben! "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", verkündete die 84-Jährige in ihrer Neujahrsansprache, über die unter anderem Bild berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und König Mary im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de