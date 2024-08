Lily Collins in Paris: Hier ahmt sie Serienfigur Emily nach

Oh, là, là! Lily Collins (35) befindet sich derzeit in der französischen Hauptstadt und eifert angesichts eines neuen Beitrags auf Instagram wohl ein bisschen ihrer Serienfigur aus Emily in Paris nach. Für einen Dreh schmeißt sich die Schauspielerin nämlich ordentlich in Schale. Auf den Bildern trägt sie ein schwarzes paillettenbesetztes Barett sowie einen roten Minirock, der auf der Vorderseite mit dreidimensionalen Rosen verziert ist. Dazu kombiniert sie ein blaues Hemd, eine schwarze Krawatte sowie rote Absatzschuhe.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Aufnahme für den Netflix-Serienhit – sondern um einen Werbespot für NBC Olympics, den amerikanischen Broadcaster für die Olympischen Spiele, den die 35-Jährige gemeinsam mit der Athletin Anna Hall aufgenommen hat. "Emily und Anna in Paris. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Spot mit der olympischen Siebenkämpferin und Alleskönnerin [Anna] zu drehen", schreibt Lily und fügt hinzu: "Wenn ihr sie noch nicht mitverfolgt habt, dann schaltet morgen ein, um [Anna] in Paris anzufeuern!"

Vielleicht gar keine schlechte Idee – denn so können Fans die Zeit überbrücken, bis "Emily in Paris" endlich weitergeht. Lange müssen sie aber nicht mehr warten, denn der erste Teil der vierten Staffel startet bereits am 15. August! Und mit dabei ist diesmal ein neuer Hottie, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Auf diesen drehte die Tochter von Phil Collins (73) mit dem Schauspieler Eugenio Franceschini (32) in Rom. Welche Rolle der Neuzugang übernimmt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Instagram / lilyjcollins Anna Hall und Lily Collins im August 2024

Getty Images Eugenio Franceschini im November 2013

