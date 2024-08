Marc muss zittern: Verfahren gegen Verena Kerth eingestellt

Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43) sorgten während ihrer Beziehung immer wieder für Schlagzeilen: Angeblich sollen die Ex-Partner einander gegenüber handgreiflich gewesen sein. Im Mai 2023 ereignete sich zwischen den beiden schließlich ein unangenehmer Vorfall. Im Hamburger Hotel "The George" sollen sie aufeinander losgegangen sein. Zunächst wurden beide wegen Körperverletzung angezeigt. Nun gibt Bild bekannt: Das Verfahren gegen Verena wird eingestellt! Da es keinen hinreichenden Tatverdacht geben soll, wurde die Anklage gegen die Moderatorin fallen gelassen – nicht allerdings die gegen Marc. Angeblich haben Zeugen ihn belastet. Man sei sich mittlerweile sicher, dass der Musiker auf seine damalige Liebste losging und nicht andersherum.

Einer der Zeugen soll der DJ Steve Es gewesen sein – Verenas erster Anruf nach dem Vorfall soll an den Hamburger gegangen sein. "Ich musste vor vier Wochen zur Polizeiwache und wurde noch einmal ausführlich vernommen, weil der Staatsanwalt gegen Marc wegen Körperverletzung ermittelt", bestätigt Steve. Wie genau es mit dem Verfahren gegen den Realitystar nun weitergeht, ist bislang unklar. Schon bald soll jedoch entschieden werden, ob vor dem Amtsgericht Hamburg die Anklage gegen Marc erhoben wird – auch ein Strafbefehl sei denkbar.

Im vergangenen Mai, also rund ein Jahr nach dem Vorfall, gaben Verena und Marc endgültig ihre Trennung bekannt. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit Längerem kein Paar mehr", erklärte die Blondine auf Instagram und versicherte: "Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt."

Getty Images Verena Kerth, 2024 in Cannes

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

