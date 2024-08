Wollen Prinz Harry und Meghan keine Versöhnung mit Royals?

Wollen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) etwa gar keine Versöhnung mit der britischen Königsfamilie? Am Wochenende gab das Paar ein neues Interview im US-amerikanischen Fernsehen. Unter anderem berichtete die einstige Schauspielerin während des Gesprächs von den Suizidgedanken, die sie während der Zeit im Palast hatte. Außerdem wurden Szenen des brisanten Oprah-Interviews aus dem Jahr 2021 eingeblendet. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams ist sich gegenüber The Sun deshalb sicher: "Es sieht nicht so aus, als wolle einer von ihnen diese Kluft überbrücken oder den Riss flicken."

Besonders die eingeblendeten Szenen aus dem Interview mit Oprah Winfrey (70) seien für den Palastspezialisten ein ganz klares Zeichen dafür – vor allem, weil eben jenes Gespräch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung "wie eine Atombombe" eingeschlagen sei. "Wenn sie irgendeine Art von Beziehung anstreben und dann aber solche Interviews geben, die Erinnerungen wecken, die der Institution zweifellos schaden, werden sie diese nicht aufbauen können", zieht er ein Fazit.

Nach ihrem Ausstieg aus dem Königshaus zogen Harry und Meghan in die USA. Dort gaben sie Oprah ein Interview, das weltweit für großes Aufsehen sorgte. Die Eltern von Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) äußerten sich im Rahmen des TV-Gesprächs schonungslos über ihr Leben im Palast und schossen dabei scharf gegen das Königshaus: Unter anderem warfen sie Mitgliedern der Königsfamilie Rassismus vor. Meghan thematisierte hier außerdem erstmals öffentlich ihre Suizidgedanken.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

