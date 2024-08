Schwangere Jennifer Lange sagt heute Ja zu ihrem Darius

Heute ist es endlich so weit: Jennifer Lange (30) tritt vor den Traualtar. Mit ihrem Darius Zander (40) könnte die Reality-Bekanntheit aktuell wohl nicht glücklicher sein – neben ihrem Status als verlobtes Paar erwarten sie aktuell auch Nachwuchs. Bevor dieser aber das Licht der Welt erblickt, wird erst einmal geheiratet! "Wie verrückt ist das. Heute ist einfach unsere Hochzeit", verkündet Jennifer freudig in ihrer Story auf Instagram und fügt noch hinzu: "Ich werde in einer Stunde von meiner Trauzeugin abgeholt, dann ziehe ich mein wunderschönes Kleid an und dann geht es weiter zum Standesamt."

In weiteren Aufnahmen zeigt Jennifer ihr fertiges Make-up für den großen Tag und stößt auf den großen Anlass der Liebe mit einem Sekt an. Auch ein kleiner Einblick in ihr weißes Gewand, bei dem es sich womöglich um ihr Hochzeitskleid handelt, ist gegeben – darunter zeichnet sich deutlich sichtbar ihr bereits großer Babybauch ab, den sie liebevoll umfasst.

Die Geburt des Babys steht ebenfalls kurz bevor. Bereits Ende Juni verkündeten die werdenden Eltern auf Instagram, dass die Geburt bloß noch wenige Wochen auf sich warten lassen wird. "Wow, nur noch wenige Wochen, bis wir unser kleines Wunder in den Händen halten. Jetzt wiegt er schon über anderthalb Kilogramm und hatte das erste Mal Schluckauf", äußerte sich Jennifer damals.

Instagram / jenniferlange / dari_musik Darius Zander und Jennifer Lange

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2024

