Erwischt: Mit diesem Mann knutschte Bill Kaulitz beim CSD!

Bill Kaulitz (34) besuchte am Wochenende die CSD-Parade in Köln und sorgte dabei für Gesprächsstoff. Auf Social Media zeigte sich der Tokio Hotel-Frontmann an diesem Tag nämlich nicht alleine bei den Feierlichkeiten, sondern sehr vertraut mit einem Mann. Und nun stellt sich heraus, dass dieser gar kein Unbekannter ist. Wie Bild berichtet, knutschte Bill mit Timmi Trinks – Aufnahmen zeigen sie sogar beim Zärtlichkeitsaustausch. Dieser ist unter anderem aus der deutschen Serie Der Bergdoktor bekannt.

Laut einem Augenzeugen genossen die beiden die Zeit beim Christopher Street Day sehr. "Wenige Minuten später kam er tatsächlich in den Club – in Begleitung eines jungen Mannes. Die beiden wurden von den Sicherheitsleuten abgeschirmt, gaben sich aber ganz ungezwungen, tanzten zusammen und küssten sich", erinnert er sich im Interview mit dem Blatt. Bill und Timmi sollen sehr vertraut gewirkt haben – es habe viele Umarmungen und zärtliche Berührungen gegeben. Ob die beiden ein Paar sind, ist aber nicht klar.

In den vergangenen Monaten spekulierten Bills Fans allerdings, dass er jemand anderen datet. Das lag vor allem daran, dass der Musiker immer mit Marc Eggers (37) gesehen wurde. Ende April besuchten sie beispielsweise zusammen mit Heidi Klum (51) sowie Bills Zwilling Tom Kaulitz (34) das Set von DJ Tiësto (55).

Anzeige Anzeige

Getty Images Timmi Trinks im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Bill und Timmi zusammen sind? Nein, das kann auch etwas Lockeres sein. Ja, das sieht sehr danach aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de