Wegen Erdbeben: Anne Wünsches Japan-Urlaub ist gefährdet

Anne Wünsche (32) ist hin- und hergerissen. Eigentlich startet in Kürze ihre langersehnte Reise nach Japan, allerdings gab es dort gerade schlimme Erdbeben und eine Tsunamiwarnung. "Jetzt ist man natürlich am Überlegen. [...] Morgen würde unser Flug gehen und ich weiß nicht...", gibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story zu. Für die OnlyFans-Creatorin sei diese Nachricht besonders schlimm zu verarbeiten, da sie sich ohnehin schon vor Tsunamis fürchtet: "Ich bin immer so ein Schisser, denn Bock auf Sterben habe ich noch nicht."

Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin freut sich schon ewig auf den aufregenden Urlaub. Erst kürzlich verbrachte Anne einen Kurztrip in Dresden, doch auch da war sie mit den Gedanken schon in Asien. "Noch viermal schlafen und dann geht es in den dreiwöchigen Urlaub nach Japan", schrieb sie zu einem Foto aus dem Hotelpool. Ihre Fans hatten damals schon Sorgen – allerdings eher wegen ihres Auftretens. "Du weißt schon, dass die Japaner sehr eigen sind, oder? Kleidung, keine Tätowierungen und gutes Benehmen in der Öffentlichkeit sind sehr wichtig", schimpfte ein User im Netz.

Anne scheint eine Pechsträhne zu haben, was ihre Urlaube angeht. Als die Cafébesitzerin Ende 2023 in Thailand unterwegs war, besuchte sie mit ihren Kindern ein Elefanten-Camp. Das gefiel ihren Followern gar nicht. Ein Fan war sich auf Social Media sicher: "Das ist nur seriös, wenn man die Tiere nicht anfassen darf! Die werden so gequält, dass sie sich anfassen lassen müssen." Die 32-Jährige teilte daraufhin einen Link der Organisation und stellte klar, dass sie keine Beleidigungen hinnehmen würde.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2023 in Thailand

