Wow-Look: Sabrina Carpenter strahlt in einem Glitzerkleid

Sabrina Carpenter (25) ist seit ihrem Hit "Espresso" in aller Munde. Jetzt macht die Sängerin ausnahmsweise nicht mit einem weiteren musikalischen Erfolg von sich reden, sondern ihrem glamourösen Outfit! Als eine der Preisträgerinnen bei Variety's 2024 Power of Young Hollywood in Santa Monica war sie selbstverständlich vor Ort. Neue Fotos der Veranstaltung zeigen, dass die Künstlerin am Donnerstag auf dem roten Teppich ihr wieder einmal Modebewusstsein unter Beweis stellte: Sie glänzte in einem figurbetonten, goldschimmernden Abendkleid.

Die Robe bestand aus einem korsettförmigen Oberteil, welches eng anlag und schließlich fließend in den bodenlangen Rock überging. Den Look rundete die Beauty mit einigen wenigen edlen Accessoires wie Ohrsteckern und Ringen ab. Ihre blonde Haarmähne bändigte sie mit einer Hochsteckfrisur, während ihr ikonischer Pony weiterhin ihr Gesicht umschmeichelte. Das gewählte Make-up der US-Amerikanerin fiel gewohnt klassisch und feminin aus, sodass der Gesamteindruck ihrer Erscheinung in jeder Hinsicht harmonisch wirkte. Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung wurden neben der Musikerin auch weitere Berühmtheiten geehrt, unter anderem auch Stranger Things-Darstellerin Sadie Sink (22).

Nicht nur Sabrinas Karriere läuft in letzter Zeit ganz wunderbar, sondern auch ihr Liebesleben! Sie und der irische Schauspieler Barry Keoghan (31) sind in einer Beziehung und wurden schon mehrfach beim Turteln gesichtet. Auch wenn kürzlich vermehrt Gerüchte um eine Krise des Traumpaares die Runde machten, gibt die 25-Jährige in einem neu erschienen Interview mit Variety Entwarnung. Sie schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten: "Ich möchte nicht voreingenommen klingen, aber ich denke, er ist einer der besten Schauspieler dieser Generation."

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

GAMR / BACKGRID Barry Keoghan und Sabrina Carpenter mit einer Bekannten

