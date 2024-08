Krise mit Barry Keoghan? Das sagt Sabrina Carpenter dazu

Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) sind noch nicht allzu lang ein Paar – erst im Mai zeigten sich die Sängerin und der Schauspieler erstmals gemeinsam bei einem Event. Dennoch machen bereits die ersten Gerüchte über eine Liebeskrise die Runde. Doch was ist dran an den Spekulationen? Sabrina plaudert in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung ihres Songs "Please Please Please" nun ganz relaxt über ihren Liebsten und beruhigt damit vermutlich ihre Fans. "[Barry] liebt den Song. Er ist besessen von dem Text, und ich bin so dankbar dafür. Ich möchte nicht voreingenommen klingen, aber ich denke, er ist einer der besten Schauspieler dieser Generation", schwärmt sie gegenüber Variety. Nach einer Krise hört sich das wohl eher nicht an.

In dem Musikvideo für den Song, der im Netz bereits fast 70 Millionen Klicks gesammelt hat, spielt Barry sogar die Hauptrolle. In dem Clip auf YouTube verkörpert der "Dunkirk"-Darsteller einen Bad-Boy, den Sabrina auf einer Polizeistation kennenlernt. Im Laufe des Songs wird sie jedoch Zeuge von verschiedensten Verbrechen, die ihr Liebster begeht. Neben Schlägereien und zwielichtigen Geschäften bleibt dem Paar allerdings auch genügend Zeit, um ausgiebig miteinander zu flirten. Ein User schwärmt in der Kommentarspalte: "Die Tatsache, dass Sabrina ihren echten Freund als Hauptdarsteller in ihrem Musikvideo hat, ist einfach so romantisch!"

Bereits Ende 2023 waren die ersten Gerüchte aufgekommen, dass zwischen Sabrina und Barry vielleicht mehr laufen könnte. Zu dem Zeitpunkt lag die Trennung von seiner Ex Alyson Kierans, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat, erst wenige Monate zurück. Doch spätestens seit dem Frühjahr scheinen Sabrina und Barry unzertrennlich. Ob unterwegs in Los Angeles, beim Coachella-Festival oder bei der berühmten Met Gala – die beiden tauchen überall zu zweit auf.

Sabrina Carpenter, Sängerin

Barry Keoghan, Schauspieler

