3,5 Millionen: Blake Lively trägt Kette von Elizabeth Taylor

Für Blake Lively (36) geht ein Traum in Erfüllung! Bei ihrem Fotoshooting für Vogue wird der Gossip Girl-Berühmtheit eine ganz besondere Ehre zuteil: Wie Us Weekly berichtet, trägt Blake für das September-Cover des Modemagazins eine Kette aus der exklusiven Schmuckkollektion von Elizabeth Taylor (✝79). Der Klunker von Cartier besteht aus sieben Rubinen, die durch Diamanten miteinander verbunden und in 18-karätigem Platin gefasst sind. Im Jahr 2011 wurde das Schmuckstück für einen stolzen Wert von etwa 3,5 Millionen Euro versteigert.

Blake scheint ihr Glück kaum fassen zu können, wie sie ihren Fans in einem Beitrag auf Instagram mitteilt: "Wie besonders eine so einflussreiche Frauengeschichte für einen Tag um den Hals getragen zu haben", lauten ihre überwältigten Worte in der Bildbeschreibung. Gegenüber Vogue verrät die "Green Lantern"-Darstellerin außerdem, wie behutsam beim Shooting mit dem millionenschweren Schmuckstück umgegangen wurde. "Da waren diese Leute, die extra Gummiüberzüge an ihren Fingern hatten", berichtet Blake und ergänzt: "Außerdem hatte ich eine Schaumstoffmatte unter mir, falls die Halskette herunterfallen sollte."

In Sachen Fashion scheint Blake aktuell ein gutes Händchen zu haben. Bei der Premiere ihres neuen Films It Ends With Us erschien die Frau von Ryan Reynolds (47) in einem glitzernden Versace-Kleid, das einst Britney Spears (42) getragen hatte. "Als dieses Kleid erhältlich war, dachte ich: 'Das muss ich haben!'", schwärmte Blake gegenüber Extra und betonte, dass sie ein großer Britney-Fan sei: "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil Britney mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert."

Getty Images Blake Lively bei der "Nur noch ein einziges Mal"-Premiere

Action Press Britney Spears bei der Modenschau der Versace Spring/ Summer 2003 Kollektion

