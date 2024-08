In Britneys Kleid: Blake Lively strahlt bei Filmpremiere

Für die Premiere ihres neuen Films "It Ends With Us" legt Blake Lively (36) einen ganz besonderen Auftritt hin. Die Schauspielerin strahlt in einem glitzernden Versace-Kleid, das vor ihr bereits einen prominenten Besitzer hatte: Britney Spears (42)! "Als dieses Kleid erhältlich war, dachte ich: 'Das muss ich haben!'", schwärmt die Gossip Girl-Bekanntheit im Interview mit Extra und erzählt: "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil sie mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert." Blake fügt hinzu: "Ich bin für immer ein Britney-Fan!"

Das nudefarbene Kleid mit tiefem Ausschnitt ist mit pastelligen Pailletten bedeckt, die in der Form von Blumen und Schmetterlingen arrangiert sind. Britney trug besagtes Kleid zuletzt 2002 bei einer Modenschau von Versace. Arm in Arm mit Donatella Versace (69) höchstpersönlich strahlte die "Piece of Me"-Interpretin damals in die Kameras. Heute tut es ihr Blake gleich und ehrt den Popstar damit auf eine ganz besondere Art und Weise.

Vom Lebenswerk und dem prägenden Stil der Sängerin haben sich schon einige Stars aus der Film- und Musikbranche inspirieren lassen. Doch nicht allen gelingt die Hommage so gut wie Blake – so leistete sich Halsey (29) kürzlich einen ordentlichen Tritt ins Fettnäpfchen. Die Sängerin veröffentlichte das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Lucky" in Anlehnung an Britneys gleichnamigem Song. Prompt antwortete Britney verärgert auf X und drohte sogar mit rechtlichen Schritten.

ActionPress Britney Spears und Donatella Versace im Jahr 2002

Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "It Ends With Us" in New York City

