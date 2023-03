In Weiß: So lässig zeigt sich Elias Becker bei Fashionshow!

Elias Becker (23) macht auf dem Laufsteg eine gute Figur! Bereits vor fünf Jahren hatte der Sohn von Boris (55) und Barbara Becker (56) sein Debüt als Model auf dem Catwalk feiern dürfen. Seither ist der Promispross regelmäßig auf Modenschauen zu sehen. Auch jetzt konnte er wieder einen Modeljob ergattern. In einem lässigen Outfit war Elias am Mittwoch bei einer Fashionshow in Miami zu sehen!

Der 23-Jährige durfte vor wenigen Tagen für Hugo Boss über den Laufsteg im US-amerikanischen Miami laufen. In einer lässigen Kombi aus einem weißen, aufgeknöpften Hemd und einer locker sitzenden Hose begeisterte das Männermodel das Publikum vor Ort. Selbstbewusst präsentierte Elias sowohl auf dem Catwalk als auch abseits seinen sommerlichen Look und gab damit einen Vorgeschmack auf die Trends der bevorstehenden Jahreszeit.

Doch der Sohn von Boris ist nicht nur als Model tätig. Gemeinsam mit seinem Bruder Noah (29) macht der 23-Jährige auch Musik. Im Juni des vergangenen Jahres hatte das Geschwisterduo sein Projekt auf Instagram angekündigt. Unter dem Namen "Noah and Elias" spielen sie seither hin und wieder auf Festivals und Events.

Splash News Elias Becker, März 2023

Splash News Elias Becker, Model

Lucia Sabatelli / Action Press Elias und Noah Becker, 2023

