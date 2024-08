Blake Lively grapscht Ryan Reynolds auf Premiere an den Po

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) gelten als absolutes Traumpaar. Bei der Premiere von Blakes neuem Film Nur noch ein einziges Mal sehen die beiden nicht nur toll zusammen aus. Wie ein Clip auf TikTok zeigt, scheinen sie auch nach ihrer langjährigen Ehe nicht den Spaß in ihrer Beziehung verloren zu haben: Als die Gossip Girl-Berühmtheit auf dem roten Teppich an ihrem Ehemann vorbeiläuft, kneift sie ihm scherzhaft in den Hintern und lacht verschmitzt, als sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Interviewpartner begibt.

Die Follower feiern Blake für ihren witzigen Grapscher. In einem Kommentar unter dem Video heißt es: "Die Art und Weise, wie er sich nicht einmal gestört fühlte, als ob er bereits wusste, dass sie es war." Viele betonen, wie wertvoll eine Beziehung wie die von Blake und Ryan sei, in der der Partner gleichzeitig der beste Freund ist und bewundern die beiden für ihre lockere Art. "Ich hoffe, diese Ehe hält ein Leben lang", schwärmt ein weiterer Nutzer. Mit diesem Wunsch scheint er nicht allein zu sein, denn zahlreiche andere User schließen sich seiner Aussage an.

Blake und Ryan unterstützen sich sowohl privat als auch beruflich, wo es nur geht. Völlig egal, wo die beiden zusammen aufkreuzen – sie finden immer liebevolle Worte für den jeweils anderen. Zuletzt erschienen die vierfachen Eltern gemeinsam bei der Premiere von Ryans neuem Film Deadpool & Wolverine. Dort kam der "Free Guy"-Darsteller im Interview mit Entertainment Tonight gar nicht mehr aus dem Schwärmen über seine Partnerin heraus: "Sie ist unglaublich. Sie ist so klug. Alles, was ich tue, ist im Gleichschritt mit ihr."

Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "It Ends With Us" in New York City

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

