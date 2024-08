Erste Einblicke: Travis Kelces Gameshow startet im Oktober

Travis Kelce (34) gibt diesen Herbst sein Debüt als Moderator der Spielshow "Are You Smarter Than a Celebrity?". Prime Video hat laut TMZ Sports angekündigt, dass der lang erwartete Ableger der bekannten Show "Are You Smarter Than a 5th Grader?" am Mittwoch, den 16. Oktober, mit drei Folgen startet, gefolgt von wöchentlich einer neuen Episode. Die Show wird 20 Folgen umfassen, und ein erwachsener Teilnehmer wird gemeinsam mit Prominenten versuchen, elf Fragen aus dem Grundschul-Lehrplan zu beantworten. Auch einen ersten Blick auf den NFL-Star bei seinem neuen Projekt gibt es bereits. Auf dem Schnappschuss, der unter anderem dem Medium vorliegt, strahlt Travis in einem marineblauen Anzug im TV-Studio in die Kamera.

Das Promi-Klassenzimmer ist hochkarätig besetzt: Mit dabei sind Komiker wie Nikki Glaser (40), Natasha Leggero, Nicole Byer und Ron Funches, Football-Analyst Ryan Fitzpatrick, der ehemalige NFL-Spieler Chad Ochocinco, Reality-TV-Stars wie Garcelle Beauvais (57) und Lala Kent (33), Podcasterin Sophia Stallone und Schauspielerin und Produzentin Lilly Singh (35). Produziert wird die Show von Wes Kauble und Mark Burnett, während Sean Kelly, Steve Hughes, Susan Janis-Mashayekhi und Tamara Akins als Co-Executive Producer fungieren.

Travis Kelce ist kein Neuling im Fernsehen. Bereits 2016 war er Protagonist in der Reality-Dating-Show "Catching Kelce" gewesen. "Ich bin mit Spielshows aufgewachsen und freue mich unglaublich, mit 'Are You Smarter Than a Celebrity?' in die Fußstapfen so vieler TV-Ikonen zu treten", schwärmte der Sportler in einem Statement an Prime Video im April. Neben der neuen Show betreibt er zusammen mit seinem Bruder Jason (36) den Podcast "New Heights". Mit zusätzlichen Projekten im Football und seiner populären Beziehung zu Taylor Swift (34) scheint Travis Kelce derzeit überall präsent zu sein.

Travis Kelce, Sportler

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

